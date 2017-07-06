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| Криминал / Происшествия | 10:39 | 19.07.2017
Боевики из минометов обстреляли мирных жителей Авдеевки

Около 20 часов 18 июля незаконные вооруженные формирования обстреляли окрестности Авдеевки. Два попадания мин калибра 82 мм зафиксировано в старой части города по ул. Шевченко. Одна мина попала по дому № 4а, другая - попала в огород дома №6.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-центр Штаба АТО.

Юрий и Александр Мезенцев как раз возвращались с огорода. Нескольких секунд братьям хватило, чтобы зайти в дом. Но на приговор судьбы не жалуются, говорят, повезло.

«Звук выхода мины не слышал, - говорит Юрий, - а вот характерный ее свист услышал хорошо, нам здесь к этому не привыкать. Мне осколок попал в темя, а Саша поймал два осколка - один в области виска, второй - в стопе».

Скорую вызвал сосед - Сергей Мезенцев (однофамилец), по дому которого попала мина.

«Я просто пил кофе на кухне ... Взрыв, вплоть дом затрясся, затем второй прилет - в город соседей, - рассказывает Сергей, - я увидел окровавленного Александра и набрал «103».

В травматологии Авдеевской центральной Городской больницы оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Им оперативно оказана первая медицинская помощь.

По словам очевидцев, они не сомневаются, откуда был прилет. Следы осколков хорошо видно по поврежденному дому. Направление указывает на позиции боевиков. На месте работают эксперты.
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