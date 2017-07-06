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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 13:42 | 19.07.2017
За полгода на Приднепровской железной дороге травмировалось 38 посторонних лиц

С начала 2017 года на Приднепровской магистрали зафиксировано 38 случаев непроизводственного травматизма, из них 21 - со смертельным исходом.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ПЖД.

Все инциденты произошли из-за легкомысленного отношения пострадавших к правилам безопасности на железнодорожном транспорте. Чаще всего граждане травмировались, когда переходили пути перед приближающимся поездом (13 случаев), часто в неопределенных местах (9 инцидентов) или через хождение по путям (9 пострадавших). Зафиксировано также две попытки суицида и один проезд снаружи поездов.
Больше всего несчастных случаев произошло в вечернее время с 18 до 24 часов (32% инцидентов). Количество мужчин и женщин почти одинаковое - 20 и 18 соответственно, подавляющее большинство (19 человек) - безработные. Среди пострадавших есть трое детей, двое из которых погибли.

Приднепровская железная дорога пытается уменьшить количество несчастных случаев на магистрали путем регулярного проведения месячников информационно-разъяснительной работы среди населения и лекций в учебных заведениях. Кроме этого, постоянно осуществляется оповещение пассажиров по громкоговорителю на 155 станциях и 14 вокзалах. За этот период установили 152 информационных стенда и указателя безопасного прохода, восстановили освещение на 12 посадочных платформах, более 2 тыс. предупредительных плакатов по электробезопасности, отремонтировали 3 переходные настила и 2 настила пешеходных мостов, более 12 км воздушных линий электропередач, 139 светильников наружного освещения, осуществили ремонт и заземления 3 тыс. 516 контактных сетей.
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