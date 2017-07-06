В Киеве трое взрослых истязали девочку, принуждая к проституции

В Киеве полиция задержала двух женщин и мужчину, которых подозревают в насильственном удержании, истязании и сексуальной эксплуатации несовершеннолетней девушки.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Во вторник, 18 июля, около 17:00 правоохранители получили сообщение, что на улице Николая Закревского, что на столичной Троещине, человек просит о помощи.

Вызвавший полицию мужчина рассказал, что во время его прогулки с дочерью кто-то начал бросать им с восьмого этажа многоквартирного дома бумажки - записки с просьбой помочь.

Патрульные разыскали квартиру, из которой поступали эти призывы. Находившаяся в ней девочка общалась с полицейскими сквозь дверь, которую не могла открыть. Она рассказала, что ей неполных 16 лет, родом из Житомирской области; 13 июля 2017-го приехала в Киев работать няней по объявлению в соцсети.

«Здесь меня встретили две женщины, привели в эту квартиру. Затем сюда пришел еще какой-то мужчина. Они втроем избивали меня, заставляли пить алкоголь, таскали за волосы и запугивали. Каждый вечер возили к мужчинам и заставляли заниматься проституцией. Отобрали все вещи. Заставили по телефону врать матери, что я нашла работу и у меня все хорошо», - говорится в сообщении.

Сообщается, что полицейские вызволили девочку из квартиры и успокоили ее.

«По словам правоохранителей, ребенок выглядел испуганным, на теле были синяки, однако девочка отказалась от медицинской помощи, сказав, что уже чувствует себя лучше. Ее передали следственно-оперативной группе», - отметили в пресс-службе.

Позднее полицейские задержали подозреваемых в истязании несовершеннолетней.

