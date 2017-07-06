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| Криминал / Происшествия | 17:23 | 19.07.2017
В Донецкой области пограничная служба предупредила контрабанду икон

Сегодня, 19 июля, в контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» пограничники Краматорского отряда совместно с работниками ГФС обнаружили 9 икон, которые, возможно, представляющих историческую и культурную ценность.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«Во время осмотра одного из автомобилей в багажном отделении выявлено 9 икон. Перевозил иконы пассажир автомобиля, гражданин Украины, который ехал с неподконтрольной Горловки», - говорится в сообщении.

Нарушителя и обнаруженные находки переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы и принятия правового решения.
 
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Теги: Украина

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