В Донецкой области пограничная служба предупредила контрабанду икон

Сегодня, 19 июля, в контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» пограничники Краматорского отряда совместно с работниками ГФС обнаружили 9 икон, которые, возможно, представляющих историческую и культурную ценность.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«Во время осмотра одного из автомобилей в багажном отделении выявлено 9 икон. Перевозил иконы пассажир автомобиля, гражданин Украины, который ехал с неподконтрольной Горловки», - говорится в сообщении.

Нарушителя и обнаруженные находки переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы и принятия правового решения.

