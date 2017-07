| Криминал / Происшествия | 17:23 | 19.07.2017 В Донецкой области пограничная служба предупредила контрабанду икон Сегодня, 19 июля, в контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» пограничники Краматорского отряда совместно с работниками ГФС обнаружили 9 икон, которые, возможно, представляющих историческую и культурную ценность. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. «Во время осмотра одного из автомобилей в багажном отделении выявлено 9 икон. Перевозил иконы пассажир автомобиля, гражданин Украины, который ехал с неподконтрольной Горловки», - говорится в сообщении. Нарушителя и обнаруженные находки переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы и принятия правового решения.

