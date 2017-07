| Криминал / Происшествия | 08:20 | 20.07.2017 За сутки в зоне АТО погибли 4 военных, 3 получили ранения, - пресс-центр АТО Прошедшие сутки в зоне АТО вновь завершилась увеличением обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Минобороны. 19 июля после 18 часов на Луганском направлении враг из вооружения БМП обстреливал украинские позиции в Новозвановке. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по украинским защитникам в Новоалександровке, а из стрелкового оружия - по Станице Луганской. В конце суток силы АТО имели и потери. Около 18 часов в районе поселка Новотошковское в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое наших военных, еще трое получили ранения. На Мариупольском направлении под гранатометный огонь попали опорные пункты в Водяном и Гнутово. Кроме того, по Гнутово около 20 часов противник бил из минометов калибра 82 миллиметра. На Донецком направлении бандформирования продолжили обстрелы окраин Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Также около 23 часов преступники применяли миномет калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО в Песках, а по Луганскому работала враждебная БМП. Также незаконные вооруженные формирования, цинично пренебрегая «хлебным» перемирием, продолжают обстрелы и гражданских зданий. Так вчера, около 19 часов, бандиты из крупнокалиберных пулеметов били по жилым кварталам Марьинки, а в 22 часов вели огонь из гранатометов по поселку Зайцево. В целом на протяжении суток незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. Четверо наших военных погибло, трое получили ранения. Силы АТО 13 раз открывали огонь. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

