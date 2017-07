| Криминал / Происшествия | 09:20 | 20.07.2017 В Запорожье поймали педофила В Запорожье патрульные полицейские задержали мужчину, который находился в розыске за развращение несовершеннолетней. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. Подозрительного мужчину патрульные заметили на ул. Лобановского. При общении с полицейскими гражданин начал сильно нервничать. Во время проверки по базам данных инспекторы установили, что мужчина находится в розыске с 29 марта 2017 года по ч. 2 ст.156 УК (развращение несовершеннолетних, те же действия, совершенные в отношении малолетнего или отцом, матерью или лицом, которое их заменяет). Мужчину подозревают в развращении девочки 12 лет. На место инспекторы вызвали следователей, задержанного доставили в Днепровское отделение полиции.

