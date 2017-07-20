В Павлограде задержали квартирного вора

В Павлограде полицейские в течение суток задержали квартирного вора.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

14 июля вернувшись с работы, хозяин квартиры понял, что в ней побывал чужак. Из дома исчезла бытовая техника и личные вещи.

В тот же день работниками уголовного розыска была установлена личность вора. Им оказался 28-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.