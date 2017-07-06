В Тернопольской области погиб 61-летний мужчина, ремонтируя купол церкви

Вчера, 19 июля, около 18:00 в отделение полиции поступило сообщение от дежурного медика районной больницы о том, что в карете скорой помощи умер 61-летний житель Струсова (Тернопольская область).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в тернопольской области.

«Установлено, что человек ремонтировал купол сельской церкви, когда вдруг начал скатываться по крыше, и упал вниз с высоты более 13 метров.

Тело погибшего нaпрaвлено нa судебно-медицинскую экспертизу, где будет определена причина смерти», - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицировано по части первой ст. 115 УК с пометкой «несчастный случай».

