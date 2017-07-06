В Днепре мужчина забил до смерти 78-летнюю мать своей сожительницы

В Днепре 8 с половиной лет за решеткой проведет ранее судимый мужчина за избиение до смерти 78-летней женщины.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Приговором Амур-Нижнеднепровского районного суд Днепра 44-летнего ранее судимого гражданина признали виновным в совершении преступления по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Установлено, что в феврале 2017 между обвиняемым и матерью сожительницы на бытовой почве возникла ссора, в результате которой возмущенный мужчина нанес 78-летней женщине многочисленные удары руками и ногами по голове и несколько ударов головой об пол. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Свою вину злоумышленник признал частично. Обвинение в уголовном производстве поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой №1.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.