В центре Харькова автомобиль врезался в столб: погибли три человека

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

Сообщается, что авария произошла сегодня, 20 июля, около 4:50 на проспекте Гагарина, 97.

«Водитель автомобиля «ЗАЗ Sens» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - опору линии электропередачи.

В результате ДТП 28-летний водитель автомобиля и двое пассажиров - женщина 45 лет и 41-летний мужчина, погибли на месте», - рассказал замначальника отдела Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Олега Никоненко.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Назначены дополнительные экспертизы, правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

