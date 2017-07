| Криминал / Происшествия | 15:35 | 20.07.2017 В центре Харькова автомобиль врезался в столб: погибли три человека В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области. Сообщается, что авария произошла сегодня, 20 июля, около 4:50 на проспекте Гагарина, 97. «Водитель автомобиля «ЗАЗ Sens» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - опору линии электропередачи. В результате ДТП 28-летний водитель автомобиля и двое пассажиров - женщина 45 лет и 41-летний мужчина, погибли на месте», - рассказал замначальника отдела Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Олега Никоненко. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Назначены дополнительные экспертизы, правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ДТП, ДТП Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7