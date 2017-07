| Криминал / Происшествия | 17:08 | 20.07.2017 На Сумщине 21-летний парень зарезал возлюбленную и покончил с собой Молодой человек набросился на девушку с ножом. В дальнейшем на теле погибшей насчитали более 15 ножевых ранений. Шансов выжить, говорят врачи, у нее не было. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Сумской области. Событие произошло в г. Кролевец Сумской области. Около 23-00 в полицию поступило сообщение о том, что в больницу с многочисленными ножевыми ранениями была доставлена 17-летняя девушка. Полицейским, которые сразу прибыли по вызову, не удалось поговорить с пострадавшей - она, несмотря на все попытки врачей спасти ей жизнь, умерла. В больнице находился отец девушки и ее 13-летняя сестра. Кровавая трагедия происходила на глазах ребенка, поэтому она подробно рассказала правоохранителям все ее обстоятельства. «Девочка объяснила, что вечером с сестрой возвращалась домой. Когда она первой зашла во двор, услышала с улицы крики сестры. Оглянувшись, увидела, как молодой человек бьет сестру ножом, а после чего убегает, - комментирует событие начальник Кролевецкого отделения полиции Олег Переход. - Полицейские установили его данные и место жительства. Подозреваемому 21 год, он нигде не работает. По имеющейся информации, молодые люди встречались, однако полгода назад разругались. Все это время молодой человек пытался восстановить отношения. Но когда полицейские пришлик нему домой, выяснилось, что в тот же вечер он покончил с собой через повешение». Местные жители шокированы произошедшим. Погибшую девушку здесь любили. Ее, как и младшую сестру, воспитывал один отец. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 115 Уголовного Кодекса Украины «Убийство». twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

