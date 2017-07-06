В Харькове неизвестный жестоко зарезал таксиста

В четверг, 20 июля, утром, в Харькове обнаружили тело убитого таксиста.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

«Погибший работал в одной из служб такси. Его личность уже установлена - это 47-летний харьковчанин, водитель указанной машины. По заключению экспертов, мужчина погиб от многочисленных ножевых ранений.

Тело мужчины было обнаружено на проспекте Героев Сталинграда», - говорится в сообщении

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

