| Криминал / Происшествия | 18:30 | 20.07.2017 В Харькове неизвестный жестоко зарезал таксиста В четверг, 20 июля, утром, в Харькове обнаружили тело убитого таксиста. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области. «Погибший работал в одной из служб такси. Его личность уже установлена - это 47-летний харьковчанин, водитель указанной машины. По заключению экспертов, мужчина погиб от многочисленных ножевых ранений.

Тело мужчины было обнаружено на проспекте Героев Сталинграда», - говорится в сообщении В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

