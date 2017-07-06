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| Криминал / Происшествия | 08:53 | 21.07.2017
В Днепропетровской области полицейские провели контрольную закупку ацетилированного опия, в результате которой выявили наркоторговца

В Днепре 20 июля полицейские задержали женщину, которая сбывала наркотики: опий ацетилированный, каннабис.

Об этом сообщает Фейсбук Национальной полиции Днепропетровской области.

«Во время обыска полицейские изъяли семь шприцев с жидкостью похожей на наркотическое средство «опий ацетилированный», два сток пакета, бумажные свертки, пластиковую банку, частично заполненную измельченным веществом растительного происхождения похожей на наркотическое средство «каннабис», а также десять пластиковых пеналов, заполненных прозрачной жидкостью, похожей на прекурсор «уксусный ангидрид».


18 июля сотрудниками управления противодействия наркопреступности проведена контрольная закупка наркотического средства «опий ацетилированный», а уже на следующий день по месту жительства продавщицы было проведено санкционированный обыск.

Также, во время обыск квартиры 36-летней жительницы Терновки обнаружено и изъято часть денежных средств, полученных накануне за продажу наркотического средства «опий ацетилированный».

Изъятое вещество направлено для исследования», - говориться в сообщении.

По информации полицейских, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
 
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