Ушел из жизни вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон

Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. По предварительным данным, он покончил с собой, передает «BBC».

Музыкант был два раза женат, у него осталось шесть детей.

41-летний Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии.

Честер Беннингтон родился в Финиксе в 1976 году. Музыкальную карьеру он начал в 17 лет в группе Grey Daze, в в 1997 году стал вокалистом в Linkin Park.

Группа Linkin Park была сформирована в 1996 году и за все время продала по всему миру около 70 млн копий своих альбомов. Многие из них стали платиновыми. Последний альбом, One More Light, вышел в мае этого года.

Вероятно, самым большим преимуществом группы был голос Честера. У него был фанатастический, хриплый голос, который собирал стадионы и заставлял людей петь хором ставшие гимнами песни.

Последний альбом группы One More Light был записан в несколько ином направлении - музыканты работали с известными поп-композиторами Джулией Майклс и Джастином Трантером, а также сотрудничали с британским грайм-исполнителем Стормзи.

