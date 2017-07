| Криминал / Происшествия | 09:37 | 21.07.2017 В Кривом Роге во время пожара в жилом доме чуть не погиб мужчина В среду, 19 июля, в 15:24 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул.Ивана Авраменко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. «Прибыв на место установлено, что пожар возник в однокомнатной квартире на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Спасатели сразу начали его тушения. В ходе тушения был спасен из задымленной среды мужчина 1959 года, который жил в квартире. Спасатели в составе звена газодымозащитной службы вынесли пострадавшего из задымленной квартиры лестничной клеткой на свежий воздух, где передали работникам скорой медицинской помощи.

Медиками пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом отравление продуктами горения», - говорится в сообщении. Причина пожара устанавливается правоохранительные органы.

