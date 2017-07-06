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| Криминал / Происшествия | 09:48 | 21.07.2017
В Днепре перекрыли канал поставки «живого товара» в Израиль (ВИДЕО)

В ночь с 19 на 20 июля работниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Днепропетровской области совместно с межрайонным оперативно-розыскным отделом (г. Харьков) оперативно розыскного управления СхРУ Государственной пограничной службы Украины перекрыт канал международной поставки «живого товара» в город Хайфа, государства Израиль.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Сообщается, что полицейские не допустили вывоз в сексуальное рабство шестерых гражданок Украины. Кроме этого правоохранители перекрыли функционирования двух борделей на территории Запорожья.
«Полицейские разоблачили и прекратили противоправную деятельность мужчины и женщины, 1960 и 1968 года рождения, ранее не судимых, жителей Запорожской области, которые на протяжении 2014-2017 лет, занимались преступной деятельностью.

Путем обмана, используя уязвимое состояние потенциальных жертв, женщин вербовали и удерживали в местах разврата, где они оказывали сексуальные услуги. Девушек подыскивали через объявления в сети Интернет, предлагая работу в сфере предоставления эскорт-услуг. Возрастная категория будущих « жриц любви» была от 18 до 30 лет. Преступники набирали женщин из Днепропетровской и Запорожской областей.

После оформления всех соответствующих документов их в дальнейшем переправляли через аэропорты Запорожья, Харькова и Борисполь (Киев) в Израиль. За каждую «жертву» и свои преступные деяния злоумышленники получали от $ 500 до $1 тыс. На территории Израиля девушек заставляли оказывать сексуальные услуги, все средства, которые были «заработаны» в сексуальном рабстве отбирались сутенерами, девушки не могли вернуться на родину», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сотрудниками правоохранительных органов были проведены 8 обысков, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факты преступной деятельности и отлаженную «схему» торговлей людьми.

«Злоумышленники задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей, осуществляется досудебное расследование.

Сейчас принимаются меры по установлению коррупционных связей и организаторов преступной группы на территории Израиля. Также устанавливаются другие потерпевшие, с целью документирования всех фактов преступной деятельности», - отметили в пресс-службе.

Следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) и ч.2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
 
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Теги: Украина, происшествия, Днепр

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