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| Криминал / Происшествия | 11:34 | 21.07.2017
Во Львове в здании суда арестовали предпринимателя, который украл 8 млн грн бюджетных средств

В зале суда арестовали директора предприятия причастного к хищению 8 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУНП Украины.

Работники Управления защиты экономики во Львовской области разоблачили преступную схему хищения бюджетных средств в особо крупных размерах. Так, в 2016 году одним из департаментов Львовского городского совета был заключен договор с коммерческой структурой на проведение реконструкции улицы областного центра.

Сметная стоимость работ составила более 42 миллионов гривен. По завершению работ руководителем предприятия-подрядчика подписано и предоставлено акты выполненных работ.

Вместе с тем, как установили правоохранители, в эти акты были внесены заведомо недостоверную информацию об объемах фактически выполненных строительных работ и соответствия использованных материалов. Все это подтверждено соответствующим заключением судебной строительно-технической экспертизы.

В результате на расчетные счета предприятия - подрядчика безосновательно перечислено денежные средства в общей сумме 8 млн грн, чем нанесен ущерб территориальной общине Львова на указанную сумму.

Директору предприятия-подрядчика сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (хищение в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, как альтернатива залог в размере 606 тыс. гривен. Его арестовали в зале суда.

Кстати, в начале июня этого года фигуранта дела были задержаны. Он пытался за 220 тыс. грн взятки решить вопрос о закрытии этого уголовного производства. Тогда судом ему была избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога 512 тыс. грн, которую он оплатил.
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