В Днепропетровской области сгорело 5 га пшеницы

Сегодня, 21 июля, в 10:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на поле с озимой пшеницей, расположенного на восточной окраине с. Самарского Петропавловского района.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

«На место происшествия был направлен дежурный караул 57-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Пожар локализован в 11:13, а ликвидирован в 11:28. Общая площадь пожара 4,8 га посевов нескошенной пшеницы на территории земельного участка площадью 30 га.

Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Сообщается, что к тушению пожара было привлечено 1 единица пожарно-спасательной техники и техника владельца поля.

Причина возгорания устанавливается.

