| Криминал / Происшествия | 17:13 | 21.07.2017 В Днепропетровской области сгорело 5 га пшеницы Сегодня, 21 июля, в 10:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на поле с озимой пшеницей, расположенного на восточной окраине с. Самарского Петропавловского района. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. «На место происшествия был направлен дежурный караул 57-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Пожар локализован в 11:13, а ликвидирован в 11:28. Общая площадь пожара 4,8 га посевов нескошенной пшеницы на территории земельного участка площадью 30 га. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении. Сообщается, что к тушению пожара было привлечено 1 единица пожарно-спасательной техники и техника владельца поля. Причина возгорания устанавливается.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: пожар ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7