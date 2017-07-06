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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 16:01 | 22.07.2017
В Николаеве столкнулись микроавтобус и грузовик: трое погибших

Сегодня , 22 июля, утром в Николаеве в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли три человека.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.

«В районе перекрестка автодорог Н-14 и Р-06 водитель автомобиля DAF, двигаясь со стороны г. Новая Одесса в направлении Николаева, по предварительным данным, не убедившись в безопасности маневра, начал осуществлять поворот и допустил столкновение с пассажирским автобусом Меrсеdеs Vito», – говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия погибли 35-летний и 6-летний пассажиры Меrсеdеs Vito.

«Также по дороге в больницу скончался водитель микроавтобуса. Еще одного пассажира, 27-летнюю женщину, которая сидела на переднем сидении, госпитализировали с телесными повреждениями», - добавили в пресс-службе.

В полиции добавили, что спасателям пришлось доставать женщину и водителя из микроавтобуса, ведь от мощного удара их заблокировало.

На месте происшествия работают эксперты и следственно-оперативная группа.

 
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Теги: происшествия, ДТП, ДТП

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