В Запорожской области пассажирский автобус столкнулся с легковушкой: один погибший

Сегодня, 233 июля, утром в результате ДТП с участием маршрутного такси в Запорожской области погиб один человек, еще 9 получили травмы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области.

«В 8:24 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на автодороге «Бердянск – Энергодар», в 3 км от пгт Васильевка, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как выяснилось на месте происшествия, легковой автомобиль Лада Приора столкнулся с маршрутным такси Мерседес Спринтер», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате аварии водитель автомобиля погиб на месте.

«14 пассажиров были доставлены на осмотр в Васильевскую и Днепрорудненскую больницы, девять из них госпитализированы», - отметили в пресс-службе.

По факту происшествия ведется расследование.

