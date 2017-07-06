В Киевской области женщина погибла под колесами поезда из-за наушников

22 июля в 20:17 во время следования поезда № 287 Чернигов - Белгород-Днестровский на переезде ст. Тарасовка была смертельно травмирована женщина. Машинист звуковыми сигналами предупреждал об опасности, но женщина не реагировала, поскольку была в наушниках.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ПАО «Укрзалізниця».

Эта ситуация вызвала задержку трех поездов дальнего следования: № 117 Киев-Черновцы, № 49 Киев-Трускавец, № 143 Киев - Ивано-Франковск. Задержка движения составила 17 минут, но до конечных остановок поезда прибыли по графику.

Железнодорожники в очередной раз просят граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте и быть внимательными.