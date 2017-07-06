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| Криминал / Происшествия | 09:04 | 24.07.2017
Ушел из жизни первый легальный советский миллионер

Первый легальный миллионер СССР, один из самых известных участников кооперативного движения конца 1980-х годов Артем Тарасов умер в возрасте 67 лет, передает Lb.ua.

Причина смерти Тарасова не называется.

Артем Тарасов родился в Москве. В 1989 году он стал вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, а в 1990 - народным депутатом РСФСР.

В период с 1991 по 1993 он жил в Лондоне, после чего был избран депутатом Госдумы первого созыва.

В 1996 году Тарасов выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах президента России, но Центральная избирательная комиссия его не зарегистрировала. С 1996 по 2003 он опять был вынужден жить в Лондоне.

В последние годы он управлял "Институтом инноваций" и венчурной компанией «Навеком». В сентябре 2016 года выдвигался в депутаты Госдумы РФ от партии "Яблоко".

Известность как первый легальный советский миллионер Тарасов приобрел после того, как по решению возглавляемого им кооператива "Техник" ему выписали зарплату в 3 миллиона рублей за январь 1989 года. Средняя зарплата в стране в то время равнялась 120 рублям.
 
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Теги: происшествия

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