| Криминал / Происшествия | 09:04 | 24.07.2017 Ушел из жизни первый легальный советский миллионер Первый легальный миллионер СССР, один из самых известных участников кооперативного движения конца 1980-х годов Артем Тарасов умер в возрасте 67 лет, передает Lb.ua. Причина смерти Тарасова не называется. Артем Тарасов родился в Москве. В 1989 году он стал вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, а в 1990 - народным депутатом РСФСР. В период с 1991 по 1993 он жил в Лондоне, после чего был избран депутатом Госдумы первого созыва. В 1996 году Тарасов выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах президента России, но Центральная избирательная комиссия его не зарегистрировала. С 1996 по 2003 он опять был вынужден жить в Лондоне. В последние годы он управлял "Институтом инноваций" и венчурной компанией «Навеком». В сентябре 2016 года выдвигался в депутаты Госдумы РФ от партии "Яблоко". Известность как первый легальный советский миллионер Тарасов приобрел после того, как по решению возглавляемого им кооператива "Техник" ему выписали зарплату в 3 миллиона рублей за январь 1989 года. Средняя зарплата в стране в то время равнялась 120 рублям.

