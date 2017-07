| Криминал / Происшествия | 10:03 | 24.07.2017 В Донецкой области в озере утонула 6-летняя девочка В Лиманском районе в Донецкой области в озере утонула 6-летняя девочка. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе местной полиции. Трагедия произошла в воскресенье, 23 июля, около 16.00. «37-летняя мать девочки вместе с еще двумя дочерьми и компанией друзей отдыхали на берегу озера. Через некоторое время женщина заметила отсутствие дочери. Ребенка начали искать и впоследствии нашли без сознания в озере», - говорится в сообщении. Врачи сообщили, что смерть ребенка наступила в результате утопления.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7