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В Лиманском районе в Донецкой области в озере утонула 6-летняя девочка.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе местной полиции.
Трагедия произошла в воскресенье, 23 июля, около 16.00.
«37-летняя мать девочки вместе с еще двумя дочерьми и компанией друзей отдыхали на берегу озера. Через некоторое время женщина заметила отсутствие дочери. Ребенка начали искать и впоследствии нашли без сознания в озере», - говорится в сообщении.
Врачи сообщили, что смерть ребенка наступила в результате утопления.