| Криминал / Происшествия | 10:56 | 24.07.2017 В Днепре пострадавшего в ДТП подростка доставали из автомобиля с помощью спецоборудования (ФОТО) 23 июля в Днепре на пр. Б. Хмельницкого, 156 столкнулись 4 автомобиля: AVIA 21F, ВАЗ 2106, Газ 2752 и ВАЗ 2112. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель AVIA 21F уснул за рулем. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Днепра. Как сообщили в пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, в дорожно-транспортном происшествии пострадал 12-летний мальчик, которого из автомобиля пришлось доставать с помощью шансового инструмента. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7