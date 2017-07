| Криминал / Происшествия | 11:23 | 24.07.2017 В Каменском мужчина хранил дома арсенал оружия, наркотики и два десятка мобильных телефонов В Каменском во время обыска квартиры местного жителя полиция обнаружила целый арсенал оружия, наркотики и два десятка мобильных телефонов, два из которых значились в базе как украденные. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области. «В ходе санкционированного обыска у жителя Черемушек города Каменского правоохранители вместе с наркотиками обнаружили и изъяли арсенал оружия. Так, в гостиной у стены стоял обрез ружья, который был снаряжен двумя патронами. А в холодильнике у лоточка с яйцами - патроны к пистолету Макарова», - говорится в сообщении. Кроме этого, на самом холодильнике обнаружили две тротиловые шашки, дымовая шашка и запал к гранате. Там же были найдены патроны различного калибра и порох. Также правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины кортик, метательные ножи и охотничьи ножи, изготовленные кустарным способом. Кроме этого у мужчины нашли два десятка мобильных телефонов, которые, два из них, согласно базе, числятся похищенными. Все изъятое было направлено на экспертизу. Досудебное расследование продолжается. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ происшествия, Днепропетровщина Теги: криминал ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7