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| Криминал / Происшествия | 11:23 | 24.07.2017
В Каменском мужчина хранил дома арсенал оружия, наркотики и два десятка мобильных телефонов

В Каменском во время обыска квартиры местного жителя полиция обнаружила целый арсенал оружия, наркотики и два десятка мобильных телефонов, два из которых значились в базе как украденные.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.

«В ходе санкционированного обыска у жителя Черемушек города Каменского правоохранители вместе с наркотиками обнаружили и изъяли арсенал оружия. Так, в гостиной у стены стоял обрез ружья, который был снаряжен двумя патронами. А в холодильнике у лоточка с яйцами - патроны к пистолету Макарова», - говорится в сообщении.

Кроме этого, на самом холодильнике обнаружили две тротиловые шашки, дымовая шашка и запал к гранате. Там же были найдены патроны различного калибра и порох. Также правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины кортик, метательные ножи и охотничьи ножи, изготовленные кустарным способом. Кроме этого у мужчины нашли два десятка мобильных телефонов, которые, два из них, согласно базе, числятся похищенными.

Все изъятое было направлено на экспертизу. Досудебное расследование продолжается. 
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Теги: криминал, происшествия, Днепропетровщина

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