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| Криминал / Происшествия | 11:14 | 24.07.2017
На Днепропетровщине задержали дачника, который вместо овощей выращивал мак и коноплю

На участке полицейские насчитали более 400 наркосодержащих растений снотворного мака и почти 50 растений конопли. Растения посадил и обрабатывал 40-летний ранее судимый мужчина для изготовления наркотических средств.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Изъятые растения направлены на исследование.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Правоохранители проводят дальнейшие мероприятия по установлению преступных связей подозреваемого и каналов распространения наркотиков.
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