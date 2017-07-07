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| Криминал / Происшествия | 12:19 | 24.07.2017
В Мариуполе 2-летний ребенок умер в кресле у стоматолога (ВИДЕО)

Мариупольская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по ч.2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) УК Украины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

«В субботу, 22 июля, около 12.00 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из частных клиник Мариуполя мальчику в возрасте 2,5 года стало плохо.

По предварительной информации, отец привел сына в клинику вылечить зубы. Во время оказания стоматологической помощи врачом было принято решение о продлении процедуры лечения под общим наркозом, однако ребенку стало плохо. Предоставленная первоочередная медицинская помощь не реанимировала мальчика, он был госпитализирован в больницу, однако медики констатировали смерть ребенка», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Окончательная причина смерти малыша станет известна после экспертизы.
 
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Теги: происшествия

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