Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
24.07.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Когда в Днепропетровской области наконец-то похолодает?»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 13:28 | 24.07.2017
В Днепре неизвестный изнасиловал продавщицу киоска и украл у нее бутылку пива и пачку сигарет

Приговором Октябрьского районного суда города Днепропетровска 50-летний гражданин признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.153, ч.2 ст.15 ч.2 ст.153 и ч.1,2 ст.187 УК Украины (удовлетворение половой страсти неестественным способом с угрозой применением физического насилия; законченное покушение на удовлетворение половой страсти, совершенное повторно; разбой).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Так, в марте 2016 года в ночное время суток человек прибыл к торговому киоску в городе Днепр, где, угрожая насилием, вступил с продавщицей в половые сношения неестественным способом, после чего завладел бутылкой пива и сигаретами.Через несколько дней злоумышленник вернулся к тому же киоску с целью повторить свое преступление уже с другой продавщицей, однако не довел свой умысел до конца по причинам, не зависящим от его воли. После неудачной попытки мужчина убежал из киоска, традиционно прихватив с собой пиво и сигареты.Свою вину обвиняемый признал частично», - говорится в сообщении.

Суд согласился с позицией Днепропетровской местной прокуратуры №2 и назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: криминал, происшествия, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
24.07.2017
13:38		 Во время сбора ранних зерновых полиция встала на защиту фермеров Днепропетровщины от рейдеров, - Анатолий Гайворонский
24.07.2017
13:28		 В Днепре неизвестный изнасиловал продавщицу киоска и украл у нее бутылку пива и пачку сигарет
24.07.2017
13:17		 Фермерское хозяйство «ДАР» суд вернул законным владельцам, - адвокат
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика