В Днепре неизвестный изнасиловал продавщицу киоска и украл у нее бутылку пива и пачку сигарет

Приговором Октябрьского районного суда города Днепропетровска 50-летний гражданин признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.153, ч.2 ст.15 ч.2 ст.153 и ч.1,2 ст.187 УК Украины (удовлетворение половой страсти неестественным способом с угрозой применением физического насилия; законченное покушение на удовлетворение половой страсти, совершенное повторно; разбой).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Так, в марте 2016 года в ночное время суток человек прибыл к торговому киоску в городе Днепр, где, угрожая насилием, вступил с продавщицей в половые сношения неестественным способом, после чего завладел бутылкой пива и сигаретами.Через несколько дней злоумышленник вернулся к тому же киоску с целью повторить свое преступление уже с другой продавщицей, однако не довел свой умысел до конца по причинам, не зависящим от его воли. После неудачной попытки мужчина убежал из киоска, традиционно прихватив с собой пиво и сигареты.Свою вину обвиняемый признал частично», - говорится в сообщении.

Суд согласился с позицией Днепропетровской местной прокуратуры №2 и назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.