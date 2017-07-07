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| Криминал / Происшествия | 13:51 | 24.07.2017
В Днепре «охотники за металлом» сломали забор на территории института

Ночью с 22 на 23 июля в 00:30 в полицию охраны поступил вызов о том, что по улице Правды трое неизвестных на территории института пытаются сломать металлический забор.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Управлении полиции охраны в Днепропетровской области.

«Прибыв на место происшествия за 3 минуты, полицейские заметили поврежденный забор, возле которого стояли трое граждан. Одежда и руки мужчин были загрязнены ржавчиной, рядом лежал лом. Соблюдая меры личной безопасности, правоохранители задержали подозреваемых, у одного из которых был изъят нож. Местных жителей 1988, 1985 и 1980 годов рождения передали следственно-оперативной группе Индустриального отдела полиции для детального выяснения обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении.

Сейчас задержанным инкриминируют правонарушение, предусмотренное ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
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Теги: криминал, Днепр

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