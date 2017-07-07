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| Криминал / Происшествия | 08:49 | 25.07.2017
За сутки в зоне АТО были ранены трое украинских военных, - пресс-центр АТО

Дневное затишье, после 18 часов, изменилось активизацией незаконных вооруженных формирований на всех направлениях.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, на Луганском направлении враг открывал огонь по украинским позициям из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вблизи Донца, Малиновки, Катериновки, Новозвановки, Станицы Луганской. А около 21 часов группа боевиков в ходе разведки пыталась приблизиться к позициям сил АТО недалеко от поселка Трехизбенка. Украинские военные вовремя обнаружили противника и огнем из стрелкового оружия заставили отступить.

На Мариупольском направлении бандформирования били из гранатометов в районе поселков Лебединское, Красногоровка, Новотроицкое, Широкино. Двое военных получили ранения в результате обстрела из стрелкового оружия позиций сил АТО неподалеку Богдановка. А почти в 23 часов преступники применяли минометы калибра 120 и 82 миллиметра по Красногоровке.

На Донецком направлении под минометным и гранатометным огнем дважды оказались украинские опорные пункты вблизи Адеевки и на шахте Бутовка. Кроме того, боевики из гранатомета били по силам АТО в районе Светлодарска. В результате этого обстрела наш военный получил ранения.

В целом, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушили перемирие. Трое украинских военных получили ранения. В ответ на провокации врага силы АТО открывали огонь преимущественно из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
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