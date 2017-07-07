Супружескую пару из Кривого Рога подозревают в сожжении трупа приемной дочери

Начальник следственного отдела Криворожского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области Александр Гоптарев заявил, что 21 июля приемным родителям Амины Менго было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего), ч. 1 ст. 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления) и ч. 1 ст. 384 (заведомо ложное показание) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу областной полиции.

«Следствие располагает достаточными доказательствами того, что именно приемные родители малолетней девочки причастны к надругательству над ее телом», - сообщил Александр Гоптарев.

Следователи установили, что вечером 2 июня в лесополосе супруги почти час сжигали труп ребенка в металлической духовке. При этом они использовали взятые с собой горюче-смазочные материалы. После этого духовку выбросили в водоем.

«Останки тела девочки они завернули в полиэтиленовый пакет и привезли домой. Затем привязали к пакету с останками шлакоблок и выбросили в карьер, который находится недалеко от их дома в Центрально-Городском районе. Данный карьер является одним из самых старых и глубоких в Кривом Роге.

О том, как это они делали с женой, рассказал сам приемный отец пропавшей девушки, и лично показал, где это происходило. В указанных местах правоохранителями были изъяты вещественные доказательства с останками. А проведенная молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что указанные останки с вероятностью почти 100% принадлежат пропавшей Амине Менго», - отметил начальник следственного отдела.

В настоящее время следствие продолжается, проверяются все возможные версии смерти ребенка. О конечном результате следствия будет сообщено дополнительно.