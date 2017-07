| Криминал / Происшествия | 09:49 | 25.07.2017 Сотруднику СБУ грозит срок за покровительство порно-бизнеса В Днепре задержан сотрудник контрразведки СБУ за вымогательство взяток взамен на покрывательство ведения порно-бизнеса. На данный момент сотрудник СБУ содержится под стражей и ждет решения суда. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины. Сотруднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в военной прокуратуре Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины. «По ходатайству военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины 21 июля 2017 Октябрьским районным судом города Днепра избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сотруднику военной контрразведки СБУ. В качестве альтернативы судом определена возможность внесения залога в размере 128 тыс. грн», – говорится в сообщении. Сообщается, что сотрудник военной контрразведки СБУ был задержан военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности СБУ 19 июля 2017 в Днепропетровской области на взятке в сумме $1,5 тыс. В информации подчеркивается, что неправомерную выгоду задержанный неоднократно требовал и получал от женщин, которые предоставляют частные услуги, за содействие в не препятствовании ведения порно-бизнеса. Военной прокуратурой задержанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Дальнейшую судьбу военного решит суд. За совершенное преступление ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

