| Криминал / Происшествия | 10:33 | 25.07.2017 Украинцев предупреждают о псевдобанкирах За последние сутки жертвами «банковских» мошенников стали двое 62-летних жителей Бурынь и Глухова, которые под предлогом разблокирования банковских карточек, потеряли почти 13 000 гривен. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Сумской области. С сообщением о мошенничестве на линию «102» обратилась 62-летняя жительница Бурынь. Она рассказала, что мужчина, который позвонил ей на мобильный и назвался работником банка, сообщил, что карта женщины заблокирована. Злоумышленник отметил, что, чтобы восстановить, ему нужна информация по карте. Выспросив номер и пин-код, неизвестный снял со счета 2700 гривен. С подобным заявлением к работникам Глуховского отдела полиции обратился и 62-летний местный житель. Мужчина также после разговора с так называемым работником банка остался без 9 706 гривен. В полиции по двум фактам открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и делают все возможное, чтобы разыскать злоумышленников. Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой быть менее доверчивыми с телефонными собеседниками и ни в коем случае не разглашать секретной информации.

