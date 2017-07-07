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| Криминал / Происшествия | 11:37 | 25.07.2017
В Киевской области электричка насмерть сбила 11- летнюю девочку

На железнодорожной станции Боярка электропоезд сбил насмерть 11-летнюю девочку.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

Сообщается, что трагедия произошла в понедельник, 24 июля, в 17:20.

«Машинист электропоезда подавал предупредительные звуковые сигналы, но девочка по неизвестным причинам не отреагировала. Тело ребенка нашли в 50 м от перрона», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
 
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Теги: происшествия

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