В Киеве мужчину арестовали за зверское издевательство над котом

В понедельник, 24 июля, Голосеевский районный суд Киева приговорил к 6 месяцам ареста за издевательство над котом в собственном дворе дома.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«Досудебное расследование установило, что киевлянин подвесил кота на дереве и жестоко избил его резиновым шлангом, вызвав у животного множественные переломы костей и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Издевательство над животным заметили и остановили случайные свидетели, которые сняли действия мужчины на видео и вызвали полицию, - говорится в сообщении.

Следовательно, по результатам судебного рассмотрения злоумышленник признан виновным по ч. 1 ст.299 (жестокое обращение с животными) УК Украины и назначено максимальное суровое наказание в виде 6 месяцев ареста.