| Криминал / Происшествия | 12:41 | 25.07.2017 В Киеве мужчину арестовали за зверское издевательство над котом В понедельник, 24 июля, Голосеевский районный суд Киева приговорил к 6 месяцам ареста за издевательство над котом в собственном дворе дома. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. «Досудебное расследование установило, что киевлянин подвесил кота на дереве и жестоко избил его резиновым шлангом, вызвав у животного множественные переломы костей и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Издевательство над животным заметили и остановили случайные свидетели, которые сняли действия мужчины на видео и вызвали полицию, - говорится в сообщении. Следовательно, по результатам судебного рассмотрения злоумышленник признан виновным по ч. 1 ст.299 (жестокое обращение с животными) УК Украины и назначено максимальное суровое наказание в виде 6 месяцев ареста. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7