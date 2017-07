| Криминал / Происшествия | 16:40 | 25.07.2017 В Днепре полуголый мужчина с ножом напал на девушку Патрульные задержали мужчину, который на улице ранил ножом женщину. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра. 24 июля около 22 часов по спецлинии 102 поступил вызов. Женщина сообщила, что на улице Янтарной ее избил и ранил ножом неизвестный. Патрульные сразу прибыли по указанному адресу и обнаружили там потерпевшую. Полицейские успокоили напуганную женщину и стали обследовать прилегающую территорию. Неподалеку они обнаружили неизвестного гражданина. Полуобнаженный мужчина имел признаки алкогольного опьянения и вел себя вызывающе, приставал к прохожим. Патрульные задержали гражданина. Рядом на обочине они нашли предмет, похожий на нож с пятнами крови. Потерпевшая узнала своего обидчика. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. Задержанного доставили в Индустриального отделения полиции. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

