| Криминал / Происшествия | 16:54 | 25.07.2017 В поезде «Кишинев-Москва» нашли более 200 кг контрабандного мяса Вчера, 24 июля, в железнодорожном пункте пропуска «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС предотвратили две попытки незаконного перемещения через границу товаров народного потребления. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. «Во время проверки одного из пассажирских вагонов поезда «Москва-Кишинев», в межпотолочном пространстве, общей обзорной группой были обнаружены 3 сумки и 1 мешок. В ходе осмотра их содержания было найдено 240 пар кроссовок. Товар от погранично-таможенного контроля скрыл проводник вагона, гражданин Молдовы 1978 года рождения. В настоящее время товар на сумму около 120 тыс. грн изъято и передано сотрудникам ГФС. Также вчера в этом же пункте пропуска в поезде «Кишинев-Москва» в вагоне-ресторане было обнаружено 200 кг мясной продукции. Владельцем товара оказался официант вагона. Предварительная сумма оценки обнаруженного и изъятого товара составила 22 тыс. грн.

