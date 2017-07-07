В Кривом Роге 23-летнего парня с 75-ю пакетами марихуаны

24 июля в Кривом Роге возле одного из домов на территории Металлургического района правоохранители задержали мужчину. В сумке молодого находилось 75 пакетиков с веществом зеленого цвета, по внешним признакам похожей на наркотическое средство «каннабис».

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Задержанным оказался 23-летний ранее судимый мужчина, который пояснил, что в пакетиках заходится «марихуана», которую он ее приобрел исключительно для себя.

В действиях молодого человека усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение, приобретение наркотических средств без цели сбыта). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.