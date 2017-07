| Криминал / Происшествия | 10:02 | 26.07.2017 В Кривом Роге 23-летнего парня с 75-ю пакетами марихуаны 24 июля в Кривом Роге возле одного из домов на территории Металлургического района правоохранители задержали мужчину. В сумке молодого находилось 75 пакетиков с веществом зеленого цвета, по внешним признакам похожей на наркотическое средство «каннабис». Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. Задержанным оказался 23-летний ранее судимый мужчина, который пояснил, что в пакетиках заходится «марихуана», которую он ее приобрел исключительно для себя. В действиях молодого человека усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение, приобретение наркотических средств без цели сбыта). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

