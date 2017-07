| Криминал / Происшествия | 10:46 | 26.07.2017 В центре Днепра задержали вооруженного мужчину Мужчину с предметом, похожим на пистолет, обнаружили патрульные. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра. 24 июля около 23 часов по спецлинии 102 поступило сообщение: прямо посреди проспекта имени Поля неизвестный перезаряжает пистолет. Патрульные немедленно прибыли на место происшествия. Граждане сообщили им, что видели, как человек с оружием вошел в помещение «Национальной лотереи». Патрульные обнаружили там похожего по описанию человека. Работники заведения подтвердили, что кроме него в помещение никто не заходил. Во время поверхностной проверки у 43-летнего днепрянина обнаружили предмет, похожий на пистолет. Полицейские немедленно задержали гражданина и вызвали следственно-оперативную группу. Предмет, похожий на пистолет, изъяли. Задержанного доставили в Днепровское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и намерений мужчины. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

