В центре Днепра задержали вооруженного мужчину

Мужчину с предметом, похожим на пистолет, обнаружили патрульные.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра.

24 июля около 23 часов по спецлинии 102 поступило сообщение: прямо посреди проспекта имени Поля неизвестный перезаряжает пистолет. Патрульные немедленно прибыли на место происшествия. Граждане сообщили им, что видели, как человек с оружием вошел в помещение «Национальной лотереи». Патрульные обнаружили там похожего по описанию человека. Работники заведения подтвердили, что кроме него в помещение никто не заходил.

Во время поверхностной проверки у 43-летнего днепрянина обнаружили предмет, похожий на пистолет. Полицейские немедленно задержали гражданина и вызвали следственно-оперативную группу. Предмет, похожий на пистолет, изъяли.

Задержанного доставили в Днепровское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и намерений мужчины.