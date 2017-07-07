В Тоннельной балке грабитель в маске украл у женщины мобильный и ключи от дома

25 июля в патрульную полицию Днепра позвонила женщина, которая заявила, что на нее было совершено вооруженное нападение.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службе ведомства.

Пострадавшая рассказала, что нападавший, угрожая ей ножом, отобрал у нее мобильный телефон и ключи от дома. Совершив преступление, мужчина убежал в сторону набережной. Приметы: рост около 170 см, спортивного телосложения. Был одет в темные штаны и светлую футболку.

Экипажа тактической группы патрульных, получив ориентирования о разбое, задержал подозреваемого.

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