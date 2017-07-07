В Одессе задержали чиновника, который разыскивался по делу поджога Дома профсоюзов

Сегодня, 26 июля, в Одессе сотрудниками Департамента уголовного розыска Нацполиции в ходе спецоперации было установлено местонахождение и задержан бывший первый заместитель ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Руслан Великий.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Во время выполнения своих служебных обязанностей Руслан Великий не принял мер по направлению имеющихся сил и средств для тушения пожара в доме профсоюза во время трагических событий 2 мая 2014 в Одессе, когда погибли 42 человека и 125 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Задержанный с 2016 года уклонялся от следствия и находился в розыске.

Судом ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В течение 2017 года оперативниками полиции задержаны 4 человека, которые подозреваются в совершении преступлений 2 мая 2014 в Одессе», - написал он.