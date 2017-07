| Криминал / Происшествия | 15:39 | 26.07.2017 В Одессе задержали чиновника, который разыскивался по делу поджога Дома профсоюзов Сегодня, 26 июля, в Одессе сотрудниками Департамента уголовного розыска Нацполиции в ходе спецоперации было установлено местонахождение и задержан бывший первый заместитель ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Руслан Великий. Об этом на своей странице в Фейсбук написал начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Во время выполнения своих служебных обязанностей Руслан Великий не принял мер по направлению имеющихся сил и средств для тушения пожара в доме профсоюза во время трагических событий 2 мая 2014 в Одессе, когда погибли 42 человека и 125 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Задержанный с 2016 года уклонялся от следствия и находился в розыске. Судом ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. В течение 2017 года оперативниками полиции задержаны 4 человека, которые подозреваются в совершении преступлений 2 мая 2014 в Одессе», - написал он. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

