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| Криминал / Происшествия | 15:39 | 26.07.2017
В Одессе задержали чиновника, который разыскивался по делу поджога Дома профсоюзов

Сегодня, 26 июля, в Одессе сотрудниками Департамента уголовного розыска Нацполиции в ходе спецоперации было установлено местонахождение и задержан бывший первый заместитель ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Руслан Великий.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Во время выполнения своих служебных обязанностей Руслан Великий не принял мер по направлению имеющихся сил и средств для тушения пожара в доме профсоюза во время трагических событий 2 мая 2014 в Одессе, когда погибли 42 человека и 125 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Задержанный с 2016 года уклонялся от следствия и находился в розыске.

Судом ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В течение 2017 года оперативниками полиции задержаны 4 человека, которые подозреваются в совершении преступлений 2 мая 2014 в Одессе», - написал он.
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