| Криминал / Происшествия | 10:45 | 27.07.2017 За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный, - пресс-центр АТО Минувшие сутки в зоне АТО прошли относительно спокойно. С 18 часов и до полуночи активность российско-террористических группировок была незначительной. Также в конце суток боевики не применяли минометы и тяжелое вооружение.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.



Однако полной тишины вечером на Донбассе не было. Так, на Донецком направлении боевики дважды били по позициям сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.



На Мариупольском направлении крупнокалиберные пулеметы врага работали неподалеку поселков Водяное и Марьинка.



Из стрелкового оружия преступники обстреливали украинские укрепления в Золотом и Станице Луганской, что на Луганском направлении. А по вооружению БПМ били по Новозвановке.



Всего за минувшие сутки вражеские формирования 17 раз нарушили режим перемирия. Один украинский военный получил ранения. Силы АТО 11 раз открывали огонь.



Стоит добавить, что в противовес уменьшению количества обстрелов, в последнее время противник активизирует разведывательную деятельность. Так, только за прошедшие сутки, украинские военные зафиксировали полет 4 беспилотников противника. Кроме того, за минувшие сутки около 3 ночи украинские защитники с помощью тепловизора, обнаружили разведгруппу противника, изучавшую позиции сил АТО в районе поселка Николаевка. После предупредительного огня боевики, не вступая в бой, отошли.

