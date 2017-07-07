В Днепре полиция задержала мужчину, пытавшегося украсть элитный коньяк

Во вторник, 25 июля, около 15:00 на пульт централизованного наблюдения полиции охраны поступил сигнал тревоги из продуктового супермаркета, который находится на проспекте Слобожанском. Работники магазина заметили странное поведение покупателя, который достаточно долго ходил возле полок с алкогольными напитками.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Управления полиции охраны в Днепропетровской области.

«На выходе из торгового заведения мужчину остановили для проверки подозрения в совершении кражи. Получив в ответ агрессивное поведение, персоналу магазина пришлось нажать «тревожную» кнопку полиции охраны», - говорится в сообщении.

Прибывшие правоохранители выяснили, что гражданин спрятал две бутылки коньяка, стоимостью более 2000 гривен, в свою сумку и пытался незаметно пройти мимо кассы.

Мужчину задержали. Им оказался местный житель 1961 года рождения. Ему грозит наказание, предусмотренное частью 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража).