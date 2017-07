| Криминал / Происшествия | 11:59 | 27.07.2017 В Днепре полиция задержала мужчину, пытавшегося украсть элитный коньяк Во вторник, 25 июля, около 15:00 на пульт централизованного наблюдения полиции охраны поступил сигнал тревоги из продуктового супермаркета, который находится на проспекте Слобожанском. Работники магазина заметили странное поведение покупателя, который достаточно долго ходил возле полок с алкогольными напитками. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Управления полиции охраны в Днепропетровской области. «На выходе из торгового заведения мужчину остановили для проверки подозрения в совершении кражи. Получив в ответ агрессивное поведение, персоналу магазина пришлось нажать «тревожную» кнопку полиции охраны», - говорится в сообщении. Прибывшие правоохранители выяснили, что гражданин спрятал две бутылки коньяка, стоимостью более 2000 гривен, в свою сумку и пытался незаметно пройти мимо кассы.

Мужчину задержали. Им оказался местный житель 1961 года рождения. Ему грозит наказание, предусмотренное частью 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража). twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ алкоголь, Днепр Теги: криминал ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7