В Полтавской области на АЗС произошел взрыв: есть пострадавший

Вчера, 26 июля, в Полтавской области, на одной из метановой автозаправочной станции произошел взрыв, в результате чего пострадал один человек.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

«Так, по словам руководителя полиции Полтавской области Олега Беха, взорвался газовый баллон на грузовом автомобиле ГАЗ-53, принадлежащий одному из частных предприятий. В результате взрыва 48-летний водитель автомобиля получил открытый перелом голени и госпитализирован в городскую больницу», - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 273 (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.

