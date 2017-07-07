В Днепре мужчина выращивал коноплю в своем гараже

27 июля в 10.15 по спецлинии 102 поступил вызов. Заявитель сообщал, что владелец одного из гаражей по переулку Джинджарадзе выращивает и продает наркосодержащие растения.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра.

Патрульные прибыли по указанному адресу. Заявитель показал им гараж и перезвонил его владельцу, чтобы тот подошел к нему. В гараже в подвале было найдено два горшка с землей, в которых росли два куста, похожих на коноплю. Патрульные вызвали сотрудников, которые изъяли растения и уничтожили их. Владельца гаража доставили в Шевченковский райотдел для выяснения обстоятельств.

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