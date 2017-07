| Криминал / Происшествия | 14:06 | 27.07.2017 В Днепре мужчина выращивал коноплю в своем гараже 27 июля в 10.15 по спецлинии 102 поступил вызов. Заявитель сообщал, что владелец одного из гаражей по переулку Джинджарадзе выращивает и продает наркосодержащие растения. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра. Патрульные прибыли по указанному адресу. Заявитель показал им гараж и перезвонил его владельцу, чтобы тот подошел к нему. В гараже в подвале было найдено два горшка с землей, в которых росли два куста, похожих на коноплю. Патрульные вызвали сотрудников, которые изъяли растения и уничтожили их. Владельца гаража доставили в Шевченковский райотдел для выяснения обстоятельств. Читайте также: В Днепре задержали воров кабеля twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

