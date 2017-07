| Криминал / Происшествия | 17:17 | 27.07.2017 В США на аттракционе оторвались кресла: есть жертвы (ВИДЕО) В американском Огайо на аттракционе оторвался ряд кресел – один человек погиб и семь были ранены, передает «Корреспондент». Сообщается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Трагедия произошла на аттракционе, который называется «Шаровая молния». В противопожарной службе сообщили, что погибшего мужчину подбросило в воздух, после чего он упал примерно в 15 метрах от аттракциона. До начала ярмарки аттракцион проверяли и никаких неисправностей не обнаружили.

После инцидента все аттракционы на ярмарке были закрыты.

Теги: происшествия

