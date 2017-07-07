В США на аттракционе оторвались кресла: есть жертвы (ВИДЕО)
В американском Огайо на аттракционе оторвался ряд кресел – один человек погиб и семь были ранены, передает «Корреспондент».
Сообщается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Трагедия произошла на аттракционе, который называется «Шаровая молния». В противопожарной службе сообщили, что погибшего мужчину подбросило в воздух, после чего он упал примерно в 15 метрах от аттракциона.
До начала ярмарки аттракцион проверяли и никаких неисправностей не обнаружили.
После инцидента все аттракционы на ярмарке были закрыты.
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