Взрыв в Днепре: полиция расследует дело как «умышленное убийство»

По факту взрыва автомобиля в Днепре возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
«По факту взрыва автомобиля по пр. Поля в Днепре возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.
Сообщается, что также телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля.
«Женщина была доставлена в больницу. После оказания неотложной помощи проходит лечение амбулаторно», - добавили в пресс-службе.
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