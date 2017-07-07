Взрыв в Днепре: полиция расследует дело как «умышленное убийство»

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», сегодня, 27 июля, в Днепре на проспекте Александра Поля взорвался автомобиль Opel Astra, в результате чего пострадала женщина.

По факту взрыва автомобиля в Днепре возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

«По факту взрыва автомобиля по пр. Поля в Днепре возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Сообщается, что также телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля.

«Женщина была доставлена в больницу. После оказания неотложной помощи проходит лечение амбулаторно», - добавили в пресс-службе.

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