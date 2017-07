| Криминал / Происшествия | 10:49 | 28.07.2017 В Кривом Роге мужчина жестоко убил свою соседку 23 июля во время застолья между жителями Кривого Рога возник конфликт, в результате ссоры мужчина ударил ножом свою соседку в грудь. В полицию сообщила дочь умершей. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области. 41-летнего мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины, сейчас решается вопрос об избрании последнем меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет за совершение преступления предусмотренного ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

