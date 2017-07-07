В Кривом Роге мужчина жестоко убил свою соседку

23 июля во время застолья между жителями Кривого Рога возник конфликт, в результате ссоры мужчина ударил ножом свою соседку в грудь. В полицию сообщила дочь умершей.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

41-летнего мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины, сейчас решается вопрос об избрании последнем меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет за совершение преступления предусмотренного ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.