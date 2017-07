| Криминал / Происшествия | 13:12 | 28.07.2017 В шахте на Донбассе произошел обвал: есть пострадавшие На шахте «Новогродовская 1/3» травмировался один из работников Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в полиция Донецкой области. «Медики констатировали у 44-летнего пострадавшего ушиб поясничного отдела позвоночника и травму головы. В ходе проверки было установлено, что мужчина получил телесные повреждения в результате обвала породы», - говорится в сообщении. Сейчас идет досудебное расследование.

