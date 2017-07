| Криминал / Происшествия | 13:45 | 28.07.2017 Виновника смертельного ДТП в Днепре приговорили к 4 годам тюрьмы Приговором Амур-Нижнеднепровский районный суд. Днепропетровская 27-летнего гражданина признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «Установлено, что в июле 2014 года около полуночи мужчина, управляя технически исправным автомобилем «М-412», двигался в направлении ул. Донецкое шоссе в городе Днепре и совершил наезд на 17-летнего парня, который шел вместе с девушкой по правому краю проезжей части в попутном направлении. В результате полученных травм подросток скончался. Не останавливаясь, водитель покинул место ДТП и длительное время скрывался в Российской Федерации. Почти через три года злоумышленник вернулся на Родину и добровольно явился в орган досудебного расследования», - говорится в сообщении. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

